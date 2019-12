Stiri pe aceeasi tema

- Claudita Selavardeanu, vicepresedinte al Autoritatii Nationale Pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), a fost pusa sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzata ca ar fi permis unor persoane acces la informatii nedestinate publicitatii, a informat,…

- DNA a inchis in ianuarie 2018 un dosar legat de neregulile de la spitalul de copii Victor Gomoiu din Bucuresti si l-a redeschis abia pe 4 noiembrie 2019, cand a constatat ca prima data „nu s-a realizat o urmarire penala efectiva si nu au fost administrate probe, scrie G4media.

- Autoritatile din Germania cer transferarea in Romania a unui barbat din Maramures condamnat de Tribunalul Nurnberg-Furth pentru trei violuri. Solicitarea a fost respinsa insa, pe motiv ca, potrivit legii romane, barbatul nu raspunde penal.

- In dosarul de evaziune fiscala in care este judecat Bogdan Gruița, unul dintre foștii parteneri de afaceri ai lui George Coldea, varul fostului adjunct al SRI, Florian Coldea, Gruița a facut o cerere catre Curtea de Apel Cluj in care cere instanței sa efectueze o adresa catre Serviciul Roman de Informații…

- Recent, Libertatea a scris despre un vasluian care s-a trezit cu contract de energie electrica la Enel, desi nu semnase niciodata pentru schimbarea furnizorului de curent. In solicitarea de informații trimisa companiei, Libertatea a dorit sa afle cand a aflat pentru prima data Enel de practicile companiei…

- Cererea DNA de ridicare a imunitatii lui Florian Bodog, transmisa Senatului la inceputul lunii iulie, vizeaza savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual intr-un dosar legat de modul in care acesta a angajat o consiliera in perioada mandatului sau. Comisia juridica din…