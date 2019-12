Stiri pe aceeasi tema

- Decizia privind eliberarea din functia de vicepresedinte al ANRP, cu rang de subsecretar de stat, a Clauditei Selavardeanu a fost publicata in Monitorul Oficial. Claudita Selavardeanu a fost pusa sub urmarire penala, in urma cu cinci zile, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzata…

