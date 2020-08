Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, desemnat candidat din partea PNL pentru un nou mandat, a declarat vineri ca este dispus sa treaca in "latura civila" si sa renunte la cariera politica daca in 2024 iesenii vor fi nemultumiti.Edilul iesean a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, desemnat candidat din partea PNL pentru un nou mandat, a declarat vineri ca este dispus sa treaca in "latura civila" si sa renunte la cariera politica daca in 2024 iesenii vor fi nemultumiti. Edilul iesean a facut aceasta declaratie in cadrul…

- Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, Costel Alexe, ministrul Mediului Apelor si Padurilor, Raluca Turcan, vicepremier, alaturi de primarul Mihai Chirica sustin de la ora 12 o conferinta de presa. Ei vor aborda subiecte de actualitate din domeniul de activitate al fiecaruia.

- Dezbaterea a avut loc dupa ce, in prealabil, ministrul Lucian Bode, alaturi de ministrul Costel Alexe si primarul Mihai Chirica s-au deplasat in cursul diminetii la Podu Iloaiei, Letcani si Miroslava pentru a vedea situatia din teren si a traficului din arealul drumului european E85, dar si obiectivele…

- Incendiul de la Bragadiru nu ar trebui sa ne puna sanatatea in pericol sub o forma sau alta si sper ca institutiile abilitate ale statului roman sa-si faca datoria si, pe viitor, sa nu mai avem astfel de evenimente provocate, a declarat, joi seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.

- Ziarul Unirea Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca persoanele care mai hranesc ursii „la marginea drumului” vor fi amendate. ,,Hranind un urs, ii facem cel mai mare rau cu putinta” Conform ministrului, acest comportament al oamenilor este una dintre principalele cauze pentru care ursul coboara…

- La intalnirea de marti au participat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mariana Ionita, Directorul General al CNAIR, primari si reprezentanti ai primariilor din…

- Prezent la București, la Ministerul Transporturilor, la o intalnire cu ministrul Lucian Bode, cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, si cu ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe, primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca Asociația Moldova se Dezvolta a devenit partener ...