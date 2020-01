Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul va reglementa organizarea alegerile anticipate, astfel incat aceste alegeri si cele locale sa aiba loc pana in 28 iunie, la diferenta de o zi sau maximum o saptamana."Alegerile anticipate nu sunt reglementate in detaliu. Va fi nevoie de reglementarea…

- Cand Guvernul lucreaza și Parlamentul blocheaza lucrurile trebuie sa gaseasca o rezolvare - așa motiveaza vicepremierul Raluca Turcan decizia privind declanșarea alegerilor anticipate. Nu exista inca un termen pentru scrutin, deoarece „calendarul are foarte multe variabile”.Vicepremierul Raluca…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, in direct la Digi 24, ca Guvernul este dispus sa dea o OUG pentru a reglementa alegerea șefilor CJ din randul consilierilor locali in cazul in care chestiunea nu va fi reglementata in Parlament„Opțiunile partidelor sunt ferme de data aceasta(...) de…

- ALDE a transmis, joi, ca sustine alegerea primarilor in doua tururi, dar considera ca decizia asumarii raspunderii asupra acestui proiect este ”regretabila”. ”Se sacrifica alegerea primarilor in doua tururi pentru fortarea alegerilor anticipate”, au transmis reprezentantii formatiunii.

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- Hillary Clinton a catalogat marti drept ”rusinos” faptul ca Guvernul britanic nu publica un raport parlamentar cu privire la posibile amestecuri ruse in politica britanica inaintea alegerilor legislative anticipate de la 12 decembrie, relateaza AFP.

- Vicepremierul Raluca Turcan a participat la preluarea mandatului de ministru al Sanatații de catre Victor Costache. RalucaTurcan a explicat ca s-a gasit o gaura de 9 miliarde și va fi o situație extrem de...