Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Gratiela Gavrilescu a declarat vineri, la Resita, referindu-se la condamnarea lui Liviu Dragnea, ca este o decizie in prima instanta, motiv pentru care liderul social-democrat trebuie sa beneficieze, in continuare, de prezumtia de nevinovatie. "ALDE, si prin vocea presedintelui Calin Popescu-Tariceanu,…

- Liviu Dragnea beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, a declarat, astazi, la Iasi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a adaugat ca au mai fost cazuri cand anumite persoane au fost condamnate in prima instanta si achitate in a doua si viceversa. Intrebat daca presedintele Camerei Deputatilor,…

- PSD Iasi isi exprima intreaga sustinere pentru actuala conducere a partidului si pentru Guvernul Romaniei. Redam comunicatul oficial: Dupa alegerile locale si parlamentare din 2016, romanii au investit, cu o larga majoritate, o conducere social-democrata care sa puna in aplicare cel mai amplu program…

- Organizația PSD Botoșani considera ca in cazul președintelui Liviu Dragnea, partidul trebuie sa fie unit alaturi de liderul sau, aceasta fiind singura abordare politica care poate da sens prezumției de nevinovație.

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general al capitalei Gabriela Firea, declara ca orice roman trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie pana la o decizie definitiva si mentioneaza ca "partidul trece prin momente dificile". Gabriela Firea subliniaza, intr-un comunicat remis…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, ca a luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul DGASPC Teleorman, el spunand ca este o decizie in prima instanta, ceea ce inseamna ca Liviu Dragnea se bucura in continuare de prezumtia de nevinovatie, valabila…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, spune ca presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie, pana la pronuntarea deciziei finale, si subliniaza ca nu exista motive intemeiate pentru care acesta sa nu ramana liderul partidului si presedintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, precizeaza ca a luat act de decizia Inaltei Curtii de Casatie si Justitie in dosarul "DGASPC Teleorman", adaugand ca Liviu Dragnea se bucura de prezumtia de nevinovatie pana in momentul unei decizii definitive a instantei. "Am luat act de decizia Inaltei Curtii…