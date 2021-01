Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierii Kelemen Hunor si Dan Barna, precum si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, si cel al Finantelor, Alexandru Nazare, s-au vaccinat, miercuri, impotriva COVID-19. Ulterior, au primit prima doza de vaccin si ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si ministrul Justitiei, Stelian Ion.

- Vicepremierii și miniștrii Cabinetului Cițu se vaccineaza impotriva COVID-19 miercuri, la Spitalul Universitar de Urgența Militar ”Dr. Carol Davila”. Primii sosiți au fost ministrul de Interne, Lucian Bode, vicepremierii Kelemen Hunor și Dan Barna și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Citește…

- Miniștrii cabinetului Cițu se vaccineaza impotriva COVID-19 in aceasta dimineața, la Spitalul Militar Central din Capitala. Primii imunizați au fost vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor, dar și miniștrii Finanțelor și Internelor. Membrii executivului sunt programați cate patru, la intervale de 20…

- Comitetul Național de Coordonare a vaccinarii impotriva coronavirusului a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 2.888 de persoane, iar numarul total al persoanelor vaccinate din Romania a ajuns la 5.666. De asemenea, sursa citata precizeaza ca de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost…

- Mesajul premierului Florin Cițu a venit la scurt timp dupa ce o asistenta medicala de la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București a fost prima persoana din Romania vaccinata impotriva Covid-19, informeaza biziday . „Prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 in Romania și un moment…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca se va testa pentru coronavirus. Alți doi membri ai Guvernului PNL au fost depistați pozitiv cu Covid-19. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au fost diagnosticati cu COVID-19. Ministrul Finanțelor a anunțat, la…

- Majorarea pensiilor cu 40%, așa cum a fost votata in septembrie de Parlamentul Romaniei, nu va fi aplicata in acest an. Estimarea a stat la baza confirmarii ratingului de țara, acordat vineri seara de , considera analiștii financiari internaționali de la agenția de rating Fitch. „Scenariul de baza al…

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat…