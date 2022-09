Stiri pe aceeasi tema

- In plina campanie de mobilizare a rezerviștilor, președintele rus Vladimir Putin l-a demis pe ceministrul rus al apararii responsabil cu logistica, generalul Dmitri Bulgakov, a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat citat de agentiile internationale de presa. In locul sau a fost…

- Contraofensiva ucraineana din regiunea Herson aflata in sudul țarii a intrat in a cincea zi, forțele armate ale Kievului aruncand in lupta dronele Bayraktar TB2 și lansand noi atacuri asupra punctelor de aprovizionare ale rușilor. Informațiile aparute vineri in presa ucraineana și pe platformele social…

- Atacul ucrainean asupra bazelor rusesti din Crimeea a fost probabil cea mai dura lovitura data aviatiei lui Putin: pe retelele sociale sun prezentate fotografii aeriene care arata ca la baza aeriana de langa Saki se aflau 37 de avioane si sase elicoptere, inainte de a fi atacata. Imaginile de dupa atacul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a reținut pe fostul adjunct al șefului serviciului de informații al Ucrainei sub suspiciunea de tradare. Potrivit procuraturii, acesta "a fost recrutat in 2014 și a acționat in interesul serviciilor speciale ale Federației Ruse". Suspectul nu a fost numit…

- Armata rusa ar fi distrus doua hangare cu obuziere americane M777 la Konstantinovka, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției de presa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul rus al Apararii a declarat marti ca fortele sale au tras rachete impotriva unui depozit de arme in orasul ucrainean Kremenciuk, dupa care explozia ulterioara a munitiei a declansat un incendiu intr-un centru comercial vecin, relateaza Reuters.

- Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Moscova a concediat recent mai multi generali, inclusiv pe generalul Alexander Dvornikov si pe comandantul Fortelor Aeropurtate, general-colonelul Andrei Serdiukov. Ministerul rus al Apararii nu a facut niciun comentariu, dar acest lucru vine dupa saptamani…

