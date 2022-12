Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Versinin, un viceministru de Externe al Rusiei, a susținut marti ca peste 60 de ruși sunt ținuți „ostatici” in inchisori din Statele Unite, ca rezultat a ceea ce a numit drept o vanatoare globala ilegala de rusi.

- Ministerul rus de Externe a avertizat ca Moscova ar putea reacționa dur cu privire la acordul privind exportul cerealelor ucrainene, in cazul unor posibile provocari ale Kievului. Moscova iși rezerva dreptul de a raspunde dur la posibilele provocari ale Kievului in cadrul Inițiativei privind exportul…

- Ministrul de Externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, a declarat ca președintele rus, Vladimir Putin, trebuie sa ajunga in iad, nu in inchisoare, pentru toate „crimele pe care le-a comis”, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Viceministrul rus de externe Alexander Grushko a acuzat NATO ca a pornit razboiul din Ucraina, iar totul s-a declanșat la summit-ul din 2008, care a avut loc la București, unde s-a decis ca Ucraina și Georgia sa devina membre ale alianței militare, potrivit TASS. Fii la curent cu cele mai…

- Un conflict direct cu Statele Unite si NATO nu este in interesul Rusiei, dar Moscova va raspunde la implicarea in crestere a Occidentului in conflictul ucrainean, a declarat marti viceministrul de Externe rus Serghei Riabkov, citat de RIA, transmite Reuters.

- Guvernul Suediei a refuzat, luni, sa ofere acces Rusiei la investigatia privind presupusele acte de sabotaj care au vizat gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, sugerand Moscovei sa efectueze o ancheta separata. „In Suedia, anchetele preliminare sunt confidentiale, iar acest lucru este evident…

- Ministerul francez de Externe a descris doi profesori francezi detinuti in Iran drept "ostatici de stat", informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Cetațenii Republicii Moldova, care se implica in acțiuni militare pe teritoriul altor state sunt pasibili de raspundere penala și risca intre 5 și 10 ani de inchisoare. Precizarea vine din partea Ministerului de Externe de la Chișinau in contextul in care Rusia a anunțat mobilizare parțiala in forțele…