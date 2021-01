Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre persoanele in varsta de 16-74 ani care au folosit internetul in ultimele 3 luni, in anul 2020, si-au luat masuri pentru a preveni accesul la datele personale pe internet, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Dintre acestea, mai mult de…

- Trei tineri cu varsta cuprinsa intre 19 și 23 de ani, originari din raionul Hincești, Soroca și Cantemir au fost reținuți pentru comiterea unui furt in proporții deosebit de mari. Cazul a avut loc in perioada 25 noiembrie – 20 decembrie, aceștia prin acces liber au sustras dintr-un garaj bunuri materiale…

- In perioada 01.01.2019 – 30.11.2020, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Valcea au fost incadrate in munca 504 persoane, dintre care 277 femei. Repartizare persoanelor angajate dupa varsta este urmatoarea: 226 au peste 45 de ani, 87 au…

- La fel ca la alegerile locale, cifrele de prezența la Dej arata o mobilizare slaba a tinerilor (categoriile de varsta 18-24 și 25-34 de ani). La Dej, cei mai numeroși votanți au fost, de departe, cei din categoria 45-64 de ani, urmați de cei din +65 ani. Tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 24 de…

- Din numarul total de persoane din Iasi care si-au exprimat dreptul de vot 4.555 au varsta cuprinsa intre 18-24 de ani, 7816 au varsta intre 24-34 de ani, 12.096 au intre 25-44 de ani, 31.441 au intre 45-64 de ani, iar 22.947 au mai mult de 65 de ani. Aceasta inseamna ca doar 15- din total sunt votanti…

- Peste 22 de mii de persoane au obtinut recalcularea pensiei pentru limita de varsta in 2020. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la inceputul anului, in jur de 3.100 de oameni au beneficiat, in medie, de majorarea pensiei cu 2.005 lei.

- Veste buna pentru toți cei care și-au cumparat vechime in munca și doresc sa iși depuna dosarul pentru pensionarea la limita de varsta. Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) transmite celor care au incheiat astfel de contracte ca pot beneficia deja de recunoașterea perioadelor asigurate in scopul…

- Ziarul Unirea 86 de decese in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore: Cei mai tineri, in categoria de varsta 30-39 de ani. 1.056 pacienti la ATI 86 de decese au fost inregistrate in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. 1056 pacienti se afla in stare grava la ATI. Cei mai…