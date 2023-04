Un grup de hackeri ucraineni susține ca a reușit sa sparga un cont online folosit de un voluntar al armatei ruse și sa comande, in loc de drone destinate armatei ruse, jucarii sexuale in valoare de 25.000 de dolari, informeaza Politico. Grupul de hackeri ucraineni – intitulat „Rezistența Cyber” – a țintit contul de AliExpress […] The post Vibratoare, in loc de drone: hackerii ucraineni au spart un cont bancar al rușilor și au comandat jucarii sexuale, in valoare de 25.000 de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .