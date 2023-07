Stiri pe aceeasi tema

- 70 de artiști vor evolua in perioada 7-9 iulie, la cea de-a XIV-a ediție a festivalului de blues de la Suceava, iar in fața secenei vor fi instalate 900 de scaune. Evenimentul este dedicat memoriei lui Fani Adumitroaie și va avea loc pe esplanada Casei de Cultura. Intrarea va fi gratuita. Organizatorul…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

- Universitatea de Vest din Timișoara ii invita pe timișoreni la ediția a doua a „MONS Beach Volley Festival”, cel mai important festival timișorean dedicat voleiului pe plaja, care se va desfașura in perioada 23-25 iunie in Baza Sportiva CSM din Parcul Rozelor. UVT sprijina organizarea acestui eveniment…

- In perioada 9-11 iunie 2023 are loc ediția a X-a a evenimentului Șotron. Festivalul copilariei, organizat de Muzeul Național al Literaturii Romane Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate”. Acesta se va desfașura in Dumbrava Minunata și Gradina Urbana de la Muzeul „Mihail Sadoveanu” din Iași,…

- Santierul de restaurare de la Sarmizegetusa Regia a fost redeschis.Santierul de restaurare a incintei fortificatiei dacice de la cetatea Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, a fost redeschis, proiectul fiind derulat de Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara si finantat din fonduri norvegiene nerambursabile…

- Festivalul de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura” 2023 incepe pe 11 iunie. PROGRAMUL celei de-a XVI-a ediții O noua ediție a Festivalului-concurs de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru Cultura”, cel mai important proiect de cercetare, conservare, promovare și valorificare a patrimoniului…

- Primaria Novaci a anunțat pe pagina sa de Facebook ca incep inscrierile pentru a XXIII-a ediție a Festivalului – Concurs de Teatru „Sabin Popescu”. Evenimentul este dedicat tinerilor talentați pasionați… Articolul Novaci: S-a dat startul inscrierilor la Festivalul – Concurs de Teatru ” SABIN POPESCU”,…

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…