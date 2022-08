Stiri pe aceeasi tema

- Bataie cu furci și topoare, in judetul Iași! In urma incidentului, patru indivizi au fost pedepsiti de magistratii ieseni. Astfel, ieri, judecatorii din cadrul Tribunalului Iasi i-au condamnat pe Ionut Paduraru si Mihai Claudiu Stoleru la cate 2 ani si 8 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru lovire.…

- Charlotte Nastase, fiica adoptiva a lui Ilie Nastase din mariajul cu actrița Alexandra King, il acuza pe acesta ca nu se mai intereseaza deloc de ea. Mai mult, tanara a afirmat ca Ilie Nastase ar fi incercat sa o convinga sa se sinucida. In schimb, fostul tenismen spune ca a ajutat-o foarte mult pe…

- Pe 2 august, Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor au radiat de fericire, asta pentru ca frumoasa cantareața a adus pe lume un baiețel sanatos. Malina Avasiloaie susține ca viața ei s-a schimbat radical de cand in viața ei a aparut micuțul sau și i-a oferit și primele declarații despre viața de…

- Un tanar putea ajunge la inchisoare dupa o altercatie cu un sexagenar. Acesta se manifestase agresiv fata de grupul de elevi, printre care se afla si Marian Tapovet, conflictul nascut dintr-un motiv stupid soldandu-se cu decesul barbatului. In septembrie 2020, Tapovet, elev pe atunci la Liceul cu Profil…

- Un tanar de aproximativ 20 de ani a fost mușcat de urs in aceasta seara. A fost preluat de un echipaj SAJ, dupa ce a fost adus in Jelna de localnici. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a echipajelor de salvatori in Jelna. Un tanar fusese mușcat de urs. A fost direcționat un echipaj SAJ,…

- In cursul serii de luni, 4 iulie, in jurul orei 20:50, polițiștii Municipiul Lugoj au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in raul Timiș, in zona Insulei Cotul Mic, s-ar fi inecat o persoana. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, din apele raului…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Banloc, județul Timiș, a ajuns in arestul Poliției dupa ce a devenit violent cu oamenii legii și a amenințat ca se sinucide. Totul a inceput dupa ce fratele barbatului a vrut sa-l viziteze, insa acesta nu i-a permis sa intre in casa. Speriat de comportamentul acestuia…

- Patronul Taxi RVR a scapat de puscarie, dupa ce fusese acuzat ca si-a jefuit un angajat si a amenintat ca-i taie mana cu bardita. Radu Norocea a fost condamnat in prima instanta la inchisoare cu executarea in regim de detentie. A reusit sa-i induplece insa pe magistratii Curtii de Apel, care au optat…