Un pod rutier din Pittsburgh s-a prabusit cu dooar cateva ore inainte ca presedintele Joe Biden sa viziteze orașul pentru a discuta despre consolidarea infrastructurii. 10 persoane au fost ranite ușor. S-a intamplat vineri. O sectiune a podului plin de zapada s-a prabusit intr-o vale impadurita. Joe Biden va urma planul initial Incidentul a avut […]