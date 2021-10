Viața la bloc: Cine stabilește penalitățile la întreținere și cuantumul lor Viața la bloc: Cine stabilește penalitațile la intreținere și cuantumul lor De multe ori se intampla fiecaruia sa uite sa plateasca intreținerea la bloc și, de fiecare data, incercam sa achitam cat mai repede suma trecuta pe listele afișate la avizier. Unii o fac din conștiinciozitate, alții pentru ca știu ca orice zi de intarziere este penalizata. Dar cine stabilește aceste penalitați și cuantumul lor? Raspunsul este simplu: Asociația de proprietari. Potrivit legislației in vigoare, in cazul in care cheltuielile de intreținere nu sunt achitate in termen de 30 de zile de la scadența, asociația… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

