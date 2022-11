Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia energetica, structura specializata din cadrul Delgaz Grid, a identificat, in perioada ianuarie - octombrie a anului in curs, 937 de cazuri de consum fraudulos, 496 dintre acestea fiind la gaze naturale si 441 la energie electrica, iar valoarea estimata a prejudiciului se ridica la circa…

- Zeci de localitati din Republica Moldova, inclusiv centre raionale, au ramas fara curent electric, dupa ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean. De asemenea, livrarea energiei electrice din Romania prin reteaua Isaccea-Vulcanesti a fost sistata, relateaza deschide.md. Fii la curent…

- Investiție de 1,3 milioane de lei intr-una dintre cele mai mici comune din Romania. Cu toate ca aici locuiesc 80 de persoane, toate trecute de prima tinerețe, majoritatea in varsta de 60 de ani, autoritațile vor sa le faca piste pentru biciclete. Nu au utilitați, iar ulițele satului nu sunt asfaltate,…

- Mai multe sate izolate din județul Hunedoara, cu drumuri rudimentare, vor avea piste de biciclete de biciclete moderne. Investițiile sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența

- Romania va avea 890 kilometrii noi de piste pentru biciclete. O spune ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a ținut sa anunțe ca „astazi, in doar doua minute de la lansarea programului, autoritațile locale au depus proiecte de realizare a drumurilor pentru bicicliști in valoare de 755 milioane de…

- Sunt multe locuri de rai in Romania, de o diversitate superba, dar unele dintre aceste locuri prezinta pericole neașteptate. Mai ales pentru ciobani. Un asemenea loc in care ciobanii iși risca viața e considerat magnific, dar… Ponorici e un colț de rai ascuns in munții Șureanu din Hunedoara. E considerat…