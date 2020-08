Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții am dus dorul momentelor in care diferite festivaluri poposeau la noi in oraș, majoritatea avand și componenta culinara. Probabil ca lucrurile incep sa revina la normal, incet și sigur, avand in vedre ca la acest sfarșit de saptamana la Insula de Agrement bacauanii sunt așteptați la un festival…

- Vineri și duminica, de la ora 20.00, pe scena Amfiteatru de la Insula de Agrement actorii Teatrului Municipal Bacovia vor prezenta publicului spectacolul „Omul care a vazut moartea”, in regia lui Geo Balint, iar sambata de la ora 18.00 și duminica de la 11.00 secția animație a teatrului bacauan va pune…

- Surpriza pentru bacauanii care au vizitat Insula de Agrement vineri, 14 august, dupa orele pranzului. Peste o suta dintre membrii Academiei de Dans Adamas din Bacau au participat la un flashmob cu un dans reprezentativ pentru aceasta vara. Este vorba despre o coregrafie care este folosita ca provocare…

- Teatrul Municipal „Bacovia” incepe stagiunea 2020-2021!. Deși ne-am fi dorit ca acest lucru sa se intample in sala de spectacole, totuși revederea cu publicul ne bucura! Spectacolele vor avea loc, cel puțin pana la noi reglementari, tot la Amfiteatrul de la Insula de Agrement, in aer liber. In acest…

- O femeie din Bacau a fost premiata de municipalitate cu ocazia implinirii a 100 de ani. Maria Florea a ciocnit un pahar de șampanie cu primarul Cosmin Necula, in cadrul unei mici festivitați organizate in Amfiteatrul de la Insula de Agrement. “M-am bucurat sa fiu alaturi de doamna Maria Florea și de…

- Bacauanii au luat cu asalt Insula de Agrement deschisa publicului incepand cu aceasta seara, chiar daca nu au fost finalizate toate lucrarile. Manați de curiozitate, vizitatorii s-au plimbat și au facut fotografii, unii au vizionat o piesa de teatru in amfiteatrul de pe insula mica, alții peretele cu…

- – Domnule Constantin Ciofu, sunteti director al Liceului Tehnologic „Grigore Antipa” din Bacau, o scoala care si-a castigat un bun renume. De ce mai este nevoie de asa-numita „popularizare” printre absolventii de clasa a VIII-a a ofertei educationale? – Va mulțumesc pentru posibilitatea de a ma adresa…

- La Insula de Agrement din Bacau se fac ultimele retușuri in vederea deschiderii pentru public. Primarul Cosmin Necula a declarat pentru Deșteptarea.ro ca la urmatoarea ședința de consiliu local se vor scoate la licitație spațiile comerciale de pe Insula. Articolul FOTO: Se lucreaza la ultimele amenajari…