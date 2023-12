Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cel mai mare numar de bugetari din istoria recenta! Peste un milion de angajați Romania are cel mai mare numar de bugetari din istoria recenta! Peste un milion de angajați Datele publicate de catre Ministerul Finanțelor, vineri, arata o creștere cu peste 30.000 a numarului angajaților in…

- Numarul posturilor ocupate din sectorul public a crescut din nou si a ajuns, in octombrie, la 1.289.405, cu 5.206 peste iunie anul acesta si in urcare cu 10.717 comparativ cu decembrie anul trecut, releva date analizate de Profit.ro. Cea mai mare parte a cresterii vine din angajarile in invatamant.…

- Cu angajarile din ultimele luni, mare parte in Educatie, Guvernul Ciolacu (instalat in iunie) ajunge la o medie lunara de 1.139 posturi ocupate in plus, peste Guvernele Citu si Orban I si II, dar mai putin comparativ cu Guvernele Ciuca si Grindeanu/Tudose/Dancila. In timp ce numarul de posturi ocupate…

- Directiva privind raportarea sustenabilitații corporative (CSRD) va transforma complet rapoartele de sustenabilitate ale marilor companii, care acum arata mai degraba a broșuri de marketing, cu poze frumoase. Doar ca in curand pozele vor fi inlocuite de tabele, spune Cristina Balan, unul dintre cei…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a abordat, in sedinta de joi de la Palatul Cotroceni, tema consumului de droguri si alte substante psihoactive de catre tineri si elevi, ca risc major la adresa sigurantei individuale si nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, membrii CSAT au decis…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuza mafia PSD-PNL care controleaza Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, Ministerul Sanatații și Ministerul Finanțelor Publice ca baga in faliment mii de farmacii mici prin nedecontarea medicamentelor compensate și gratuite, inclusiv pentru programele naționale de…

- Eveniment Ziua de Curatenie Nationala – 16 septembrie 2023 septembrie 13, 2023 09:23 Let’s Do It, Romania! revine și anul acesta cu o noua ediție de Ziua de Curațenie Naționala care va avea loc pe 16 septembrie, alaturi de alte 191 de țari care au aceeași misiune: o lume cu mai puține deșeuri.…