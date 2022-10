Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Alba Carolina este locul ales pentru a sarbatori inaugurarea oficiala a celor aproximativ 1.400 de kilometri ai traseului Via Transilvanica, aflat intre Putna și Drobeta Turnu-Severin și marcat cu borne de andezit lucrate de 40 de sculptori, care poate fi parcurs la pas, cu bicicleta sau calare…

- 8 octombrie 2022| Deschiderea traseului Via Transilvanica, la Alba Iulia: Concerte Vița de Vie, Subcarpați, Ada Milea și Bobo Burlacianu. PROGRAM 8 octombrie 2022| Deschiderea traseului Via Transilvanica, la Alba Iulia: Concerte Vița de Vie, Subcarpați, Ada Milea și Bobo Burlacianu. PROGRAM Odata cu…

- Via Transilvanica, the long-distance trail crossing Romania from Putna (northeast) to Drobeta-Turnu Severin (southwest), is completed, after four years of construction, period in which it has already gathered thousands of tourists, Romanians and foreigners, and will be officially launched on October…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, va participa, duminica, 18 septembrie, la cea de-a șaptea etapa a primei alergari organizate pe traseul Via Transilvanica. "Startul evenimentului sportiv a fost dat pe 12 septembrie, la Putna, iar acesta este programat sa se incheie pe 6 octombrie,…

- Via Transilvanica, traseu destinat excursiilor pe jos, cu bicicleta sau calare, care traverseaza zece judete si 107 orase si comune, va fi deschis oficial in data de 8 octombrie. Inaugurarea oficiala va avea loc in Piata Cetatii din Alba Iulia, in cadrul unui eveniment la care vor participa sustinatorii…

- Via Transilvania este finalizat. Traseul de lunga distanța destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau calare, care traverseaza 7 regiuni cultural-istorice din Romania mai are foarte puțin și va fi inaugurat. Ultimul tronson amenajat este cel din Alba, urmand a fi marcata finalizarea lui la Alba Iulia,…

- Astazi, Tibi Ușeriu ia la alergat cei 1.400 de km ai traseului de drumeții Via Transilvanica. Acesta va fi insoțit de un grup de alergatori, iar aventura lor poate fi urmarita online. Echipa condusa de Tibi Ușeriu va lua la alergat Via Transilvanica astazi. Startul va fi luat la Putna. Pe traseu se…

- Asociația Tașuleasa Social anunța ca a stabilit data pentru inaugurarea intreg traseului Via Transilvanica. Finalizarea lucrarilor ce s-au intins pe 4 ani și jumatate va fi marcata printr-un targ, ce se va desfașura in toamna, la Alba Iulia. De 4 ani și jumatate au avut nevoie cei de la Asociația Tașuleasa…