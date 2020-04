VEZI DOVADA: salarii de zeci de mii de lei pentru cei care patronează Spitalul Județean în plină pandemie de coronavirus Aradenii mor, cadrele medicale aradene sunt trimise in prima linie sa lupte cu coronavirsul fara echipamente corespunzatoare de protecție, aparate ale Spitalului Clinic Județean Arad sunt reparate de sponsori in plina pandemie, secția ATI de la Spitalul TBC, amenajata pentru bolnavii cu COVID nu a avut oxigen pana sambata trecuta, dar șefii județului nu au […] The post VEZI DOVADA: salarii de zeci de mii de lei pentru cei care patroneaza Spitalul Județean in plina pandemie de coronavirus appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unui club de noapte din Chișinau a organizat o petrecere, in plina pandemie de coronavirus. Pentru aceasta fapta, barbatul risca o amenda de pana la 75,000 de lei moldovenești, informeaza publika.md. La data de 27 martie, prin intermediul unei rețele de socializare, agentul economic…

- De peste o saptamana de zile in mediul medical se vorbea ca Spitalul TBC din Gradiște, pregatit sa preia bolnavii de coronavirus, are secția ATI nefuncționala, deoarece nu are oxigen. Acest lucru parea a fi ireal, in condițiile in care președintele Consiliului Județean Arad se lauda pe pagina sa de…

- Molnar Geza, un cunoscut epidemiolog roman, a vorbit despre regulile pe care romanii trebuie sa le respecte atunci cand merg la cumparaturi. Acesta transmite un avertisment cu privire la doua fructe pe care le consumam cu regularitate: „Mergem la cumparaturi și pipaim portocalele și bananele inainte…

- In plina pandemie de coronavirus, cand anxietatea este la cote maxime , mai exista și raze de speranța. Știrile legate de coronavirus nu sunt mereu cele mai fericite. Insa din cand in cand, exista și vești bune. Un exemplu ar fi felul in care designerii romani s-au alaturat luptei impotriva noului…

- Edinson Cavani, atacantul lui PSG, a facut deplasarea in țara natala, Uruguay, in plina pandemie de coronavirus. Atacantul a ajuns azi la aeroportul din Montevideo cu masca și manuși și s-a deplasat imediat in orașul in care s-a nascut, Salto, pentru a ajuta oamenii cu ceea ce au nevoie. Cavani era…

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Politia Romana deruleaza o ampla campanie pe Facebook cu privire la masurile pe care oamenii trebuie sa le respecte pentru a evita raspandirea noului tip de coronavirus si, in acelasi timp, lupta cu „miturile” care circula online despre epidemie.

- Incepand de sambata, zi in care Romania a inregistrat peste 100 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, la Timișoara a inceput și dezinfectarea locurilor de joaca și a parcurilor. Anunțul a fost facut de conducerea primariei, pe Facebook.