- Dorel Florian Fodorean a refuzat sa sufle în etilotest „din motive medicale”, dar analizele de sânge au aratat ca avea o concentrație de 0,8 mg/l alcool pur în sânge. Fostul șef de poliție va primi o pensie speciala, potrivit reglementarilor în vigoare,…

- Decizie de ultima ora de la Guvern! O parte dintre romani vor putea sa-și incaseze și salariul și pensia potrivit informațiilor obținute de Antena 3. Este vorba, printre alții, despre profesorii din invațamantul preuniversitar, angajații in sanatate și judecatorii Curții Constituționale.

- Președintele PRM Turda, Doru Anca, atrage atenția ca milioane de pensionari vor avea de suferit de pe urma deciziei parlamentarilor de a sista coplata la serviciile medicale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!