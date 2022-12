Stiri pe aceeasi tema

- Aprovizionarea cu energie in vestul Ucrainei este ”dificila” dupa noul raid aerian rusesc care a tintit joi din nou infrastructura energetica ucraineana, in timp ce in capitala Kiev circa 40% din populatie nu are curent electric, relateaza agentiile AFP si EFE. Desi armata ucraineana afirma ca a doborat…

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului in aceasta dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone.„Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare.El a mai precizat ca…

- Portul ucrainean Odesa nu a funcționat duminica dupa ultimul atac rusesc asupra sistemului energetic din regiune, a declarat ministrul agriculturii, Mykola Solsky. Ministrul agriculturii, Mykola Solsky, a adaugat ca nu se aștepta ca comercianții de cereale sa suspende exporturile. Situația dramatica…

- Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, lovind capitala Kiev, unde au fost auzite explozii catre periferie, in mai multe parti ale tarii fiind perturbata furnizarea energiei electrice si a apei, inclusiv in capitala, in orasul Liov si regiunea Odesa, relateaza Reuters si AFP,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni ca Moscova a cerut Națiunilor Unite informații cu privire la destinația și beneficiarii finali ai transporturilor de cereale din Ucraina, spunand ca de aceste informații depind "ajustarile" unui acord pentru deblocarea exporturilor de cereale…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a discutat vineri la telefon cu omologul sau american, Lloyd Austin, in cadrul convorbirii fiind abordate subiecte precum razboiul din Ucraina, a anunțat vineri Ministerul Apararii de la Moscova pe canalul sau oficial de Telegram, potrivit The Moscow Times .…

- O serie de explozii au fost semnalate in orasul Harkov, din nord-estul Ucrainei. Primarul din Harkov, Igor Terekhov, a transmis ca numeroase explozii au fost auzite in oras in aceasta dimineata. ”O serie de explozii la Harkov. Fiti extrem de atenti!”, a afirmat el intr-o postare pe Telegram. Citește…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca centrala nucleara Zaporijjia din Ucraina va functiona sub supravegherea autoritatilor de la Moscova, dupa ce presedintele Putin a anuntat oficial anexarea la Rusia a regiunii in care se afla instalatia. Centrala, cea mai mare din Europa, a fost…