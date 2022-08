Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de imigrari au desfasurat, la nivel national, in ultimele cinci luni, mai multe actiuni de prevenire si combatere a sederii si muncii ilegale in vederea cresterii gradului de siguranta a cetateanului. Peste 1600 de cetateni straini au fost depistati cu sedere ilegala. In perioada 1 martie…

- Sindicalistii reclama „abuzurile comise asupra personalului din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari, delegarile/misiuni abuzive dispuse, lipsa pontarii” sustinand ca seful de la IGI, pe care il poreclesc „Lukasenko”, si-a amenintat subalternii. SNPPC solicita conducerii MAI sa „ancheteze…

- Problemele cu lemnele din Baiuț nu se termina. Aseara, pe DJ 109 F, un barbat a fost surprins in timp ce transporta lemne fara aviz. Șoferul a incercat sa scape de poliție chiar polițiștii au efectuat semnalele regulamentare pentru a-l opri. Mașina a fost urmarita pana in curtea unui imobil. La volanul…

- refGuvernul a aprobat, miercuri, scoaterea unor produse din rezervele de stat pentru a fi distribuite populatiei refugiate din Ucraina – constructii usoare din elemente modulate, elemente de cazarmament, produse alimentare de baza, conserve, paturi, saltele, saci de dormit, in valoare de 190.626 lei,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat joi, 7 iulie 2022, ca Mohammad Munaf, acuzat de terorism in dosarul rapirii jurnalistilor romani in Irak, trebuie sa paraseasca Romania in maximum 15 zile. Munaf a fost eliberat din inchisoare cu o zi inainte. Odata plecat, acesta nu va mai avea voie…

- Peste 2.000 de documente privind sederea sau rezidenta pe teritoriul Romaniei au fost emise in ultima saptamana, a informat, luni, Inspectoratul General pentru Imigrari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doar aproximativ 80.000 dintre refugiați au ramas pe teritoriul țarii, dintre care peste 70.000 sunt minori și femei, potrivit datelor furnizate de MAI. Ministerul Afacerilor Interne a furnizat, la solicitarea Libertatea, statistica detaliata privind numarul cetațenilor ucraineni care au intrat in țara…

- Inspectoratul General pentru Imigrari anunta, joi, ca 4.353 de solicitari de azil ale unor cetateni ucraineni au fost facute de la debutul conflictului din Ucraina si au fost eliberate 33.865 de permise de sedere, peste 11.000 in Bucuresti, potrivit news.ro.”Inspectoratul General pentru Imigrari…