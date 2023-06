Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a avut loc marți, seara, in Arad, fiind resimțit și in Timișoara și Cluj.Seismul a avut loc la ora 20:26:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ARAD, și a avut magnitudinea 5.3.Cutremurul semnificativ s-a produs la adancimea de 15km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs, in aceasta seara, in județul Arad, fiind resimtit in mai multe orase din tara, intre care și municipiul Dej. Potrivit primelor date ale Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 20:26:52 (ora locala…

- Cutremur puternic marți dupa-amiaza, resimțit in vestul Romaniei. Seismul a avut o magnitudine estimata inițial la 5 grade și a fost resimțit atat in Arad, cat și in Timișoara. In ultima saptamana a lunii mai, au fost inregistrate mai multe cutremure in zona de vest a țarii, majoritatea cu epicentrul…

- A fost cutremur, luni seara, la mica distanța de Arad. Seismul, cu o magnitudine de 4,6 grade pe scara Richter, s-a simțit in multe zone din județul Cluj. „In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km. Cutremurul…

- Un al doilea cutremur s-a produs luni seara in județul Arad. Seismul s-a simțit in vestul țarii, in mai multe județe, inclusiv in municipiul Cluj-Napoca.„In ziua de 22.05.2023, 22:55:26 (ora Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 10 km.Cutremurul…

- Un nou cutremur s-a produs luni, 20 martie, in Oltenia, in județul Gorj. Potrivit celor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta a avut magnitudinea de 4,9 pe scara Richter. Seismul s-a resimțit inclusiv la Timișoara.