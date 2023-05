Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a insemnat mai multe schimbari pentru SVSU Campia Turzii. La inceput de an, pompierii din cadrul serviciului voluntar au primit echipamente noi pe care le-au folosit la 36 de intervenții, respectiv: 8 incendii la locuințe și anexe 9 intervenții la incendii de vegetație uscata 3 intervenții…

- Andrew Tate a postat un scurt clip video pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce a ajuns acasa, dupa trei luni petrecute in arest, in dosarul de trafic de persoane in care este cercetat alaturi de fratele sau, Tristan. Acesta susține ca a ieșit din arest mai puternic decat inainte. „Am ieșit mai…

- Un batran din judetul Harghita, dat disparut in urma cu aproape patru luni, a fost gasit mort intr-o padure, la aproximativ trei kilometri de locuinta sa. Primele date arata ca pe trupul neinsufletit al barbatului nu sunt semne care sa arate ca acesta ar fi fost atacat de animale. Batranul, in varsta…

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…

- Cod roșu de inundații in Timiș, inregistrandu-se creșteri importante de debite și depașiri ale cotelor de pericol, pe raul Bega. Pana acum, pompierii din Lugoj și Faget au fost solicitați sa intervina, in aceasta dimineața, pentru evacuarea apei din cinci gospodarii in comuna Rachita și una din orașul…

- Cod roșu de inundații in Timiș, inregistrandu-se creșteri importante de debite și depașiri ale cotelor de pericol, pe raul Bega. Pana acum, pompierii din Lugoj și Faget au fost solicitați sa intervina, in aceasta dimineața, pentru evacuarea apei din cinci gospodarii in comuna Rachita și una din orașul…

- Zeci de rauri sunt, la aceasta ora, sub cod galben de inundații, din cauza ploilor torențiale și a topirii zapezii. Meteorologii au anunțat și alte doua coduri galbene de ninsori. In sud se vor inregistra chiar și 20 de grade Celsius.

- Transportul public din municipiul Suceava este integral electric, iar temerilor multora, ca nu va fi funcțional cand temperaturile vor fi mai scazute, s-au dovedit nefondate.Chiar daca in municipiul Suceava temperaturile au scazut și pana la minus 20 de grade Celsius (diferențe de cateva grade ...