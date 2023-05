Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, participa la ceremonia incoronarii Majestatii Sale Charles al III-lea si a Reginei Camilla. Șeful statului a publicat și o fotografie in care apare alaturi de soția sa. „In aceasta dimineata, inainte de Ceremonia incoronarii Majestatii Sale Regele Charles…

