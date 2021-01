Vești proaste pentru cei care locuiesc lângă București: Se prelungește carantina Carantina va fi prelungita pentru inca o saptamana in mai multe localitați din jurul Bucureștiului. Sunt șase localitați din județul Ilfov in care s-a decis ca masura carantinei sa fie prelungita pentru inca o saptamana. Orașele Otopeni și Popesti-Leordeni și comunele Corbeanca și Dobroești din județul Ilfov raman in carantina inca șapte zile. Masurile stricte au fost insituite inițial pe 20 noiembrie, dupa care au fost prelungite. Carantina se prelungește in Corbeanca, Dobroesti, Otopeni si Popesti-Leordeni incepand din data de 2 ianuarie, ora 22:00. Conform prefecturii județului Ilfov, masura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

