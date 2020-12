Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Constanta a decis intrarea in carantina pentru o perioada de 14 zile a orasului Eforie si a satului Lazu, incepand de joi seara, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Prefectura Constanta. Potrivit sursei citate, CJSU a propus intrarea…

- Pentru localitatile Lumina, Costinesti, Techirghiol, Medgidia, M. Kogalniceanu, Agigea si Valu lui Traian s a propus intrarea in carantina incepand cu data de 21.11.2020, ora 20.00. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta CJSU a aprobat, aseara, la propunerea Directiei de Sanatate Publica DSP…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, vineri seara, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in alte sapte localitati din judetul Constanta, incepand cu data de 21 noiembrie, ora 20,00, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus,…

- Joi s-a luat decizia ca in municipiul Constanța sa fie instituita carantina. Astazi autoritațile iau in calcul sa carantineze alte șapte localitați din județ. Directia de Sanatate Publica propune ca inca șapte localitați din județul Constanța sa intre in carantina: Agigea, Costinesti, Lumina, Mihail…

- Alte sapte localitati din judetul Constanta sunt propuse de catre Directia de Sanatate Publica sa fie carantinate, in conditiile in care orasul Ovidiu este in carantina, iar pentru municipiul resedinta aceeasi masura intra in vigoare in ziua in curs, incepand cu ora 20,00. Potrivit Institutiei Prefectului…

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori, informeaza…