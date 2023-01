Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2023 a turneului de la Australian Open va pune la bataie cele mai mari premii din istoria turneului, de peste 48,5 de milioane de euro. Premiile competiției de la Antipozi nu vor fi, insa, mai mari decat cele de la Wimbledon sau US Open 2022. Australian Open 2023 va acorda peste 48,5 de milioane…

- Jucatorul de tenis din Baleare, care se antreneaza deja la Sydney, se afla in fața primei sale competiții din acest an: United Cup, noul turneu mixt care precede Australian Open, scrie marca.com. Rafa Nadal se afla deja in Australia. Jucatorul de tenis din Baleare se afla la Sydney pentru a juca prima…

- Acum ca a trecut Craciunul, romanii au dat iama in supermarketuri pentru a se aproviziona de Anul Nou. Listele de cumparaturi sunt facute pentru cei care iși vor petrecere Revelionul acasa sau la o cabana, iar anul acesta, carnea și carnații nu mai sunt la mare cautare. „Carne pentru inca o porție de…

- Jimmy Connors (70 de ani), fost lider mondial din circuitul ATP, a declarat ca nu se poate pronunța in cazul Simonei Halep, tenismena de 31 de ani aflata in mijlocul scandalului de dopaj, dar spera ca aceasta va reveni in circuit „pentru ca imi place stilul ei, e genul de jucatoare care muncește din…

- Jucatorii de tenis din Rusia si Belarus pot participa la editia 2023 a turneului de tenis Australian Open, in timp ce sarbul Novak Djokovic este, de asemenea, binevenit daca poate obtine viza. Anuntul a fost facut de catre Craig Tiley, directorul competitiei de la Melbourne. „In acest moment, jucatorii…

- Mijlocasul echipei Brighton si al Zambiei, Enock Mwepu, va trebui sa se retraga din fotbal la doar 24 de ani, din cauza unei afectiuni cardiace mostenite, a anuntat luni clubul sau Starea, care se poate agrava odata cu varsta, il expune „unui risc extrem de mare de a suferi un stop cardiac care ii pune…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni o plangere impotriva CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza deoarece se teme ca va candida din nou la presedintie in 2024 si pretinzand despagubiri de 475 de milioane de dolari, noteaza AFP. CNN, unul din principalele canale de televiziune…