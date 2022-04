Vești extraordinare, înaintea vacanțelor: fără taxe de roaming în Uniunea Europeană Liderii europeni au convenit sa extinda roaming-ul, fara taxe suplimentare, in Uniunea Europeana pana in anul 2032, ceea ce inseamna ca consumatorii vor putea folosi internetul, efectua apeluri si trimite mesaje text fara costuri suplimentare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile titeiului au scazut joi cu aproape 2%, dupa ce Uniunea Europeana (UE) nu a convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc si in timp ce Statele Unite si aliatii sai discutau o posibila eliberare coordonata suplimentara de petrol din rezervele strategice, transmite Reuters.…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, i-a indemnat pe liderii tarilor din Uniunea Europeana (UE), SUA si Regatul Unit sa se deplaseze in capitala Ucrainei in semn de solidaritate, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Miniștrii europeni de finanțe au aprobat, marți, al patrulea pachet de sancțiuni pentru Rusia, care vizeaza peste 600 de cetațeni ruși. Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a numit o decizia ca fiind una „istorica”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderii tarilor din Uniunea Europeana si ai institutiilor comunitare au exprimat sustinere vineri, la summitul de la Versailles (Franta), pentru "aspiratiile europene" ale Ucrainei, dar nu au oferit niciun angajament concret pentru eventuala admitere a tarii. Fii la curent cu cele mai noi…

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana vor incerca, joi si vineri, la Versailles, sa puna bazele unei Europe mai suverane dupa socul invaziei ruse in Ucraina, care a expus slabiciunile blocului comunitar, noteaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat vineri ca Uniunea Europeana este pregatita sa adopte "noi sanctiune dure" daca presedintele rus Vladimir Putin "nu opreste razboiul pe care l-a declansat" in Ucraina, informeaza AFP si DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Liderii tarilor din NATO, Uniunea Europeana si Grupul G7 au stabilit, in conversatia organizata de presedintele SUA, Joseph Biden, sa utilizeze "orice cale" pentru a asigura "esecul ambitiilor" presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, anunta Guvernul Marii Britanii. Fii la curent cu cele mai…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna ianuarie pana la 5,6%, de la 5,3% in decembrie 2021, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (12,3%), Estonia (11%) si Cehia (8,8%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…