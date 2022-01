Stiri pe aceeasi tema

- Pentru etapa urmatoare a licitatiei in cazul tronsonului de noua kilometri Margina-Holdea, care mai este de executat din Autostrada A1 Lugoj-Deva, firmele interesate pot depune ofertele pana in 31 ianuarie 2022, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Timisoara.

- Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a fost atacat de actualul ministru, Sorin Grindeanu, spunand ca a lasat zero kilometri de autostrada deschisi si alti 24 de kilometri, pe lotul 2 Sebes – Turda, cu lucrari blocate. „Nu vreau sa reamintesc de promisiunile domnului Drula (Catalin Drula,…

- Catalin Drula, fostul ministru USR al Transporturilor, l-a criticat luni pe actualul deținator al portofoliului, Sorin Grindeanu (PSD). Drula a caracterizat drept „gafa” declarația lui Grideanu, potrivit caruia ar fi in lucru 80 km de autostrada, aratand ca in acest moment sunt in lucru 293 km de autostrada…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarta, sambata, la Timisoara, ca statul roman este dator romanilor cu proiecte de infrastructura si ca a vazut multe proiecte si desene, dar ca acestea nu au fost puse in practica. Social-democratul a subliniat ca anul acesta e primul in care se dau…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- Ministrul desemnat al Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca am putea avea maxim 32 de kilometri de autostrada dați in folosința la finalul acestui an. Totuși, Grindeanu se arata sceptic ca aceștia vor fi finalizați, pentru ca sunt probleme tehnice și exista intarzieri. ”Din informațiile…