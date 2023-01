Vești bune. Preţul petrolului a scăzut miercuri din nou Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 3,75 dolari pana la 78,35 dolari pe baril, sau cu 4,6% Pretul titeiului american a scazut cu 3,57 dolari, sau cu 4,6%, la 73,36 dolari. Ambele valori de referinta au scazut, de asemenea, cu peste 4% marti, petrolul Brent inregistrand cel mai mare declin zilnic din mai mult de trei luni. ”Complexul energetic continua scaderea brusca de ieri la inceperea acestui an, intr-o nota extrem de slaba”, a spus Jim Ritterbusch de la Ritterbusch and Associates, care a adaugat ca numarul cazurilor de Covid-19 din China este unul dintre principalele motive… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au inchis la 79,04 dolari pe baril, in declin cu 2,17 dolari sau cu 2,4%, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate au coborat cu 1,82 dolari sau 2,4%, pana la 74,29 dolari pe baril. Rezerva Federala a SUA a indicat ca va creste in continuare ratele…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproape 3%, in urma declinului pietelor bursiere din SUA, dupa ce date din sectorul serviciilor din SUA au provocat temeri ca Rezerva Federala (Fed) ar putea continua inasprirea agresiva a politicii sale monetare, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul…

- Preturile petrolului au scazut luni cu aproape 3-, in urma declinului pietelor bursiere din SUA, dupa ce date din sectorul serviciilor din SUA au provocat temeri ca Rezerva Federala (Fed) ar putea continua inasprirea agresiva a politicii sale monetare, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,18 dolari, sau cu 2,6%, la 83,39 dolari. Pretul titeiului West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,28 dolari, sau cu 2,9%, la 77,70 dolari pe baril. Ambele contracte de referinta au crescut anterior cu peste 2 dolari, dar si-au inversat directia.…

- Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in ianuarie au scazut cu 2,95 dolari, sau cu 3,3%, pana la 85,41 dolari pe baril. Pretul petrolului US WTI a scazut cu 3,01 dolari, sau cu 3,7%, la 77,94 dolari pe baril. La inceputul tranzactiilor, ambele contracte au crescut cu peste 1 dolar…

- Desi temerile de recesiune globala au plafonat castigurile, contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 3,99 dolari, la 98,57 dolari pe baril, avand un castig saptamanal de 2,9%. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 2,96 doalari, sau cu 5%, la…

- Pierderile au fost insa limitate de ingrijorarea cu privire la oferta stransa. Contractele futures pentru petrolul Brent au scazut cu 1,49 dolari, sau cu 1,5%, pana la 94,67 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 1,83 dolari, sau cu 2,0%, pana la…

- Atat OPEC, cat si Departamentul de Energie al SUA si-au redus previziunile referitoare la cerere. Saptamana trecuta, OPEC, si aliatii sai, inclusiv Rusia, au convenit sa reduca oferta cu 2 milioane de barili pe zi (bpd). Contractele futures pentru titeiul Brent au pierdut 2,18 dolari, sau 2,3%, pana…