- Ministrii de finante ai statelor UE au aprobat vineri Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) revizuit al Ungariei si plata catre aceasta tara a unei transe de 920 de milioane de euro din sumele ce revin Ungariei in acest plan de redresare post-pandemie.

- Ministrii de finante ai statelor UE au aprobat vineri Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) revizuit al Ungariei si plata catre aceasta tara a unei transe de 920 de milioane de euro din sumele ce revin Ungariei in acest plan de redresare post-pandemie, revizuit acum prin includerea planului…

- Comisia Europeana a aprobat joi PNRR-ul (Planul National de Redresare si Rezilienta) revizuit al Ungariei si urmeaza sa efectueze o prima plata de 900 de milioane de euro din planul REPowerEU.

- Romania a modificat 56 de masuri in Planul National de Redresare si Rezilienta iar modificarile au fost determinate, printre altele, de necesitatea de a lua in considerare circumstante obiective care au impiedicat indeplinirea anumitor masuri, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Comisia…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat marți, 21 noiembrie, noul Plan de Redresare și Reziliența al Romaniei, in valoare de 28,5 miliarde de euro, dintre care 14,9 miliarde imprumuturi și 13,6 miliarde granturi, au anunțat Comisia Europeana și Ministerul Proiectelor Europene. Suma inițiala…

- Astazi, Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi, 13,6 miliarde euro sub forma de granturi)…

- ”Peste 2,7 miliarde euro au fost virati, astazi, Romaniei de catre Comisia Europeana, conform cererii II de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta. Acesti bani se alatura fondurilor de prefinantare si primei transe din PNRR, ceea ce duce valoarea cumulata a fondurilor intrate in tara prin…

- Comisia Europeana a virat țarii noastre 2,76 miliarde euro, bani aferenți cererii de plata cu numarul II a Romaniei din PNRR, a anunțat vineri, 29 septembrie, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.„Spuneam la 1 septembrie ca, pana la sfarsitul acestei luni, ar trebui sa ajunga in tara banii aferenti cererii…