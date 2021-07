Soferii romani mai primesc si vesti bune: ei nu vor mai fi obligati, din 2 august, sa prezinte documentul Carte Verde la intrarea in Muntenegru si Marea Britanie, informeaza Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. „Prin Decizia de punere in aplicare (UE) 2020/1358 2021/11145 a Comisiei din 30 iunie 2021 privind aplicarea Directivei 2009/103/CE a […] The post Vesti bune pentru soferii romani: au scapat de birocratie la intrarea in aceste 2 tari. Sunt destinatii de vacanta cautate first appeared on Ziarul National .