Vești bune pentru români! Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion Vești bune pentru romani! Temperaturile de Craciun și Revelion vor fi mai ridicate decat in mod normal, conform prognozei emise de meteorologi pentru urmatoarele patru saptamani. Conform Digi24.ro , aceasta este prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani: Vremea in saptamana 7 – 14 decembrie In perioada 7 – 14 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in sud-est. Cu excepția regiunilor nord-vestice, unde cantitațile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

