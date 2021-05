Vești bune pentru polițiști: Curtea Constituțională a decis că anii de școală vor conta pentru pensie Vești bune pentru polițiști: Curtea Constituționala a decis ca anii de școala vor conta pentru pensie Vești bune pentru polițiști: Curtea Constituționala a decis ca anii de școala vor conta pentru pensie Joi, Curtea Constituționala a admis o excepție de neconstituționalitate referitor la o prevederea Legii privin Statutul Polițistului care exclude absolvenții cu diploma de licența a unui program de studii de ordine și siguranța publica,... Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

