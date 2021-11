Ministerul Sanatații transmite ca spectatorii vor putea din nou sa participe la competiții sportive. Astfel, potrivit noilor reguli, competitiile sportive se vor putea desfașura cu spectatori in tribune, in limita a 30% din capacitatea maxima a spatiului, atat in spații inchise, cat și deschise. „Sportul romanesc se bucura de masuri de relaxare privind participarea spectatorilor la competițiile sportive, ca urmare a hotararii de guvern adoptate in ședința de astazi, pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 1183/08.11.2021, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand…