Vești bune pentru fermieri: Precipitații record în noiembrie, după seceta extremă Luna noiembrie a adus precipitații record, inclusiv in Dobrogea, cand aproape nimeni nu se mai aștepta. Precipitațiile inregistrate incepand din 16 noiembrie 2023 și pana in prezent au refacut rezerva de apa din sol, indeosebi in zonele din estul, sud-estul și sudul țarii, unde seceta pedologica era extrema, anunța Ministerul Agriculturii. La aceasta data, aprovizionarea cu apa se prezinta in limite satisfacatoare, apropiate de optim și chiar optim in cea mai mare parte a regiunilor agricole, care a centralizat informațiile actualizate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) referitoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

