Vești bune: pandemia de coronavirus încetinește în cele mai afectate țări europene In miezul pandemiei de coronavirus, apar și vești bune: numarul deceselor și rata de infectare din țarile afectate cel mai puternic de COVID-19 au scazut, dupa cum arata Libertatea . Spania a anunțat luni cel mai mic numar de decese inregistrat din 24 martie pana acum – anume 637 in decursul a 24 de ore. Deși este un numar foarte mare, acesta arata un trend in scadere. „Cifrele acestea confirma tendința descendenta pe care am tot vazut-o”, a declarat Maria Jose Sierra, unul dintre oficialii care coordoneaza lupta impotriva virusului in Spania. „Observam o scadere a ratei de infectare in toate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

