Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 26 de ani din judeul Hunedoara, care a fost amendata cu 10.000 de lei si i s-a intocmit dosar penal, dupa ce nu a respectat autoizolarea la intoarcerea din Italia si s-a internat la Spitalul din Petrosani, a fost declarata vindecata de coronavirus si va fi externata. Vindecati au fost si tatal…

- In aceasta seara vor fi realizate procedurile de externare pentru trei pacienți care au fost internați in Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Ultimele 2 rezultate ale testelor...

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza vineri ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 21 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Peste 12.000 de persoane sunt in izolare acasa.Pana vineri, la nivel național au fost…

- Doi dintre cei trei pacienti din Timisoara diagnoticati cu coronavirus Covid-19 si internati la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes”, au fost declarati, joi, vindecati, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica.

- Inca un caz de coronavirus a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un minor, in varsta de 16 ani. Este vorba despre un adolescent care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani din Timișoara, diagnosticat ieri cu coronavirus, potrivit digi24.ro . Deoarece era un contact al pacientului deja…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…

- Vești proaste aduse de reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Astazi a fost confirmat cel de-al doilea caz de coronavirus din județul Timiș, al patrulea din țara. In total, in cursul zilei de astazi, au fost analizate probele a zece persoane, pentru a se stabili daca…