Vești bune! Festivalul Untold se va ține în septembrie Ediția de anul acesta a festivalului Untold va avea loc in septembrie, la Cluj-Napoca. Festivalul UNTOLD va avea loc in perioada 9-12 septembrie, la Cluj-Napoca. „Anuntul mult asteptat de fani este oficial! Sute de mii de oameni, din intreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile si 4 nopti pe taramul magic UNTOLD, din Cluj-Napoca. Intalnirea din acest an dintre fani, artisti, organizatori si partenerii festivalului va fi una greu de egalat si plina de incarcatura emotionala, dupa aproape 2 ani de pauza. UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din intreaga lume, isi deschide portile, timp de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

