Stiri pe aceeasi tema

- Parisul a devenit sâmbata scena unor proteste marcate de violente, la împlinirea unui an de la începutul protestelor antiguvernamentale ale „Vestelor galbene”. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți.În întreaga Franta au fost lansate apeluri la manifestatii,…

- In Franța, vestele galbene au ieșit din nou in strada, la un an de la declanșarea acestei mișcari. A fost un protest violent, iar poliția a intervenit in forța. Numai la Paris au fost arestate peste 70 de persoane.

- Ministrul francez de Interne a dezvaluit, joi, ca serviciile franceze de informații au reușit sa previna un atac terorist similar celui din la 11 septembrie 2001, din Statele Unite. „Acesta era planul sau, sa organizeze un atentat ca acela, iar serviciile noastre au facut tot ceea ce a fost necesar…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a declarat, in cadrul unui interviu acordat postului de televiziune France 2, ca serviciile franceze de informații au reușit sa previna un atentat terorist inspirat de cel de pe 11 septembrie 2001 din Statele Unite, potrivit Le Figaro, potrivit Mediafax.„Un…

- Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a declarat, in cadrul unui interviu acordat postului de televiziune France 2, ca serviciile franceze de informații au reușit sa previna un atentat terorist inspirat de cel de pe 11 septembrie 2001 din Statele Unite, potrivit Le

- Peste 66.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit în strada sâmbata, în Franta, pentru a cincea saptamâna consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysées au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu…

- Politia franceza a utilizat, sambata, gaze lacrimogene pe strazile capitalei si a arestat peste 150 de persoane, dupa ce un grup anarhist a parasit un protest al „vestelor galbene” si a deturnat un marsul pentru actiune in privinta schimbarilor climatice, relateaza presa franceza si The Guardian.

- Asociații civice semnatare /Asociația Aradul Civic, Asociația Platforma Romania 100, Canada Save Roșia Montana, Corupția Ucide, Inițiativa Romania, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Protestatari Pro Democrație Londra, Reset, Rezist WMW, Rezistenta din Diaspora, #Rezist Milano, Rezist Zurich, Rezistam…