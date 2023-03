Vestea de la BNR despre preţurile alimentelor. De ce s-au dublat în comparaţie cu februarie 2022 Rata anuala a inflatiei a crescut la 15,5% in februarie, anunta luni INS, dupa ce scazuse in luna ianuarie. Fata de ianuarie 2023, in februrie preturile de consum s-au majorat cu 0,98%. Cea mai mare crestere a fost inregistrata la alimente, de 1,8%. Cifrele sunt aproape duble fața de februarie 2022, atunci cand rata inflației […] The post Vestea de la BNR despre preturile alimentelor. De ce s-au dublat in comparatie cu februarie 2022 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

