- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, luni ministrul adjunct al apararii, Hanna Maliar, potrivit CNN. Intr-o postare pe Telegram, Maliar a declarat ca operațiunile ofensive din direcțiile Berdiansk și Melitopol…

- Rusia a declarat ca fortele ucrainene au capturat duminica satul Peatihatki din regiunea Zaporojie in timp ce au suferit pierderi grele, intr-o recunoastere rara din partea Rusiei ca a a pierdut teren in Ucraina, informeaza dpa."Fortele ucrainene au reusit sa preia (satul) sub controlul lor", a scris…

- Fortele ucrainene au recucerit sapte sate in ultima saptamana, potrivit ministrului adjunct al apararii Hanna Maliar, citata de CNN, informeaza news.ro.In Donetk si Tavria, "avansul trupelor ofensive a ajuns la 6,5 kilometri", a declarat Maliar, luni, pe Telegram. "Zona luata sub control este de…

- La inceputul ”Operațiunii speciale”, Rusia a mobilizat aproximativ 200.000 de soldați, care au fost trimiși in Ucraina. La un an și 3 luni de la inceputul razboiului, Ucraina anunța ca a ucis peste 200.000 de soldați ruși, ceea ce ar insemna ca primul val de soldați ai Rusiei au pierit in acest razboi,…

- Forțele ucrainene controleaza in continuare marginea de sud-vest a orașului Bahmut, iar luptele din oraș au scazut, a declarat marți ministrul adjunct ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, citata de Reuters.

- Ivan Fedorov, primarul legitim al orașului ucrainean Melitopol, a anunțat, joi, ca, in partea ocupata a regiunii Zaporijjia, invadatorii ruși au inceput sa inunde campurile, informeaza UKRINFORM, potrivit Rador."Observam o tendința a inamicului de a inunda campurile. Exista un sistem mare de irigații…

- Kievul a anunțat ca a respins toate atacurile rușilor, efectuate pe parcursul intregii zile de joi, 18 mai, in și in jurul orașului asediat Bahmut, din estul țarii, și ca a obținut progrese de un kilometru in unele locuri, caștigand timp pentru "anumite acțiuni planificate", informeaza Reuters.Șeful…

- Fortele ucrainene au recucerit in ultimele zile aproximativ 20 de km patrati de teritoriu in jurul orasului Bahmut din estul tarii, a declarat marti ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, citata de The Guardian si CNN. Afirmatia sa nu poate fi verificata si multi observatori considera…