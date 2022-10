Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) profita și in acest an de accidentarea titularului Mike Maignan (27 de ani), la fel fel ca sezonul trecut. Și va avea in total 12 meciuri aparate in aceasta toamna in Serie A și Champions League pentru AC Milan. De cand s-a transferat la Milan, in vara lui 2020, cumparat…

- AC Milan nu a avut parte de un meci ușor contra celor de la Hellas Verona, campioana Italiei impunandu-se pe final de meci cu 2-1. Ciprian Tatarușanu a fost din nou integralist la gruparea milaneza.

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) a bifat, duminica seara, cea de-a cincea apariție consecutiva in poarta lui AC Milan. Romanul a fost integralist in succesul reușit de „diavoli” pe terenul lui Hellas Verona, scor 2-1. Goalkeeper-ul campioanei en-titre din Serie A profita in continuare de absența titularului…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) a fost titular la AC Milan in infrangerea cu Chelsea din grupele Champions League, 0-2. Goalkeeper-ul a bifat cel de-al doilea meci consecutiv ca titular in UCL și nu are vreo vina la cele doua goluri ale britanicilor. Chiar daca romanul n-a putut stopa un nou eșec suferit…

- Echipa italiana AC Milan a invins sambata, pe teren propriu, formatia Juventus Torino, scor 2-0, intr-un meci al etapei a 9-a din Serie A. Portarul roman Ciprian Tatarusanu a fost titular la gazde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ciprian Tatarusanu (36 de ani) a revenit dupa zece luni intre buturile Milanului și a reușit o parada importanta singur cu Nedim Bajrami (23 de ani). Dar are și partea sa de vina la lovitura libera din final. Accidentarea lui Mike Maignan (27 de ani) i-a redeschis drumul spre titularizarea in poarta…

- Ciprian Tatarusanu, ​portarul echipei AC Milan, a fost inclus sambata de gruparea rossonero pe lista jucatorilor care vor putea evolua in Champions League, dupa accidentarea titularului Mike Maignan.

