Stiri pe aceeasi tema

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului „Crouching Tiger, Hidden Dragon" a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza dpa.

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului „Crouching Tiger, Hidden Dragon” a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza dpa. Lee a murit miercuri dupa ce duminica a intrat in coma in urma unei…

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului "Crouching Tiger, Hidden Dragon" a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza agenția dpa, preluata de Agerpres.

- Cantareața și actrița CoCo Lee, nascuta in Hong Kong, a carei cariera de zeci de ani a inclus zeci de albume, filme și emisiuni de televiziune de succes, s-a stins din viața in cursul zilei de ieri. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, chiar de sora acesteia. Artista avea 48 de ani și suferea…

- Coco Lee a fost o actrita si o cantareata de succes care s-a bucurat de popularitate mai ales in anii '90-2000. Cu toate acestea, suferea de o depresie care i-ar fi adus sfarsitul. Duminica, Coco Lee a incercat sa se sinucida si a ajuns de urgenta la spital insa nu si-a mai revenit din coma.Anuntul…

- Cantareața și vedeta Disney Coco Lee a murit la varsta de 48 de ani, relateaza BBC. Lee s-a bucurat de celebritate in Asia in anii 1990 și 2000. Nascuta in Hong Kong, Lee s-a mutat in SUA in copilarie și a lansat albume in mandarina și engleza. Ea a fost de asemenea vocea personajului principal […]…

- Un simbol al muzicii rock’n rol, cantareața Tina Turner a murit la varsta de 83 de ani, a anunțat purtatorul ei de cuvant, potrivit Reuters. Intr-o declarație, aceștia au spus: „Tina Turner, Regina rock’n roll-ului” a murit in pace astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala, in casa ei din Kusnacht,…

- Nicole Scherzinger a aratat senzațional doar in bikini plin de pietre prețioase, in timp ce se plimba pe plaja. Cantareața de la Pussycat Dolls, in varsta de 44 de ani, s-a laudat cu cele doua piese asortate, care i-au pus in evidența abdomenul tonifiat și bronzat, scrie The Sun. Nicole a asortat costumul…