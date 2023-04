Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul american The Washington Post (WP) a relatat ca contraofensiva pe scara larga a forțelor armate ucrainene, programata inițial pentru primavara anului 2023, a fost amanata din cauza lipsei de muniție necesara a Kievului și a condițiilor meteorologice nefavorabile.„Ofensiva așteptata in primavara…

- Ucraina ar putea lansa o contraofensiva in vara, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmihal, care a sosit in Statele Unite dupa o vizita in Canada, intr -un interviu acordat publicației americane The Hill. El a explicat ca ofensiva va avea loc atunci cand Forțele Armate vor fi pregatite pentru…

- Masuratorile pe canalul Bastroe se vor incheia in cursul acestei zile, 8 aprilie, la numai o zi dupa ce au fost incepute , iar pana la finalul lunii aprilie, oficialii romani vor ști daca ucrainenii au adancit sau nu canalul, a declarat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor,…

- Rusia a lansat o ampla operatiune de spionaj cibernetic in Ucraina inainte de declansarea invaziei pentru a pregati atacurile si a inregistra intreaga populatie, potrivit grupului american de securitate cibernetica Mandiant, care acorda asistenta Kievului din vara anului 2021, relateaza joi AFP, potrivit…

- Jurnaliștii de la Associated Press l-au insoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o parte a calatoriei sale din aceasta saptamana prin regiunile de pe linia frontului din Ucraina și in regiunea de frontiera Sumi . In acest timp, președintele Ucrainei a reiterat solicitarile pentru armament…

- Analistul militar și realizatorul de televiziune Radu Tudor a comentat la Antena 3 CNN situația conflictului din Ucraina, in contextul vizitei președintelui chinez in Rusia și dupa ce o lovitura executata, aparent, de forțele Kievului a distrus in mai mul

- Ucraina anunta luni ca a doborat 13 dintre cele 15 drone explozive de fabricatie iraniana lansate de catre Rusia in noaptea de duminica spore luni, si subliniaza ca livrarile in domeniul apararii antiaeriene din Occident au ajutat-o sa infrunte aceasta amenintare de mai multe saptamani, relateaza AFP.…

- Din 2014, de cand Rusia a declanșat razboiul impotriva Ucrainei, pana in prezent, cand a trecut mai bine de un an de la invazia ordonata de Vladimir Putin, Washingtonul a acordat Kievului o suma uriașa.