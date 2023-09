Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 6 localitați din Țara Lapușului se afla acum sub incidența unui cod portocaliu de vijelie puternica. Acesta este valabil pana la ora 19:45, fiind vizat orașul Targu Lapuș, respectiv comunele Suciu de Sus, Cupșeni, Lapuș, Coroieni și Groșii Țibleșului. Se vor semnala vijelie puternica, cu…

- ANM a emis un COD PORTOCALIU valabil de la ora 18:45 pana la ora 19:45 pentru Targu Lapuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lapuș, Coroieni, Groșii Țibleșului. Se vor semnala vijelie puternica, cu rafale de 70…80 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina, local averse torențiale care vor acumula peste 25…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis inca un con, de data aceasta COD PORTOCALIU, pentru mai multe zone din Maramures, pana la ora 11:30. Afectate localitatile Cavnic, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lapuș, Baiuț, Desești, Groșii Țibleșului. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula…

- Florin Bejinaru, fost jucator al echipei Pandurii Targu Jiu si ultimul antrenor al pandurilor, a incetat din viata. “Azi a incetat sa mai bata inima celui care a fost sot si tata, Bejinaru Florin Constantin dupa o grea si lunga suferinta. Drum lin catre ingeri!”, a anuntat familia, potrvit pandurul.ro.…

- Dupa ce și-au caștigat dreptul de a evolua in Liga 3, devenind campioni ai județului Maramureș și cașting barajul de promovare in fața echipei Minerul Rodna (2-1, in dubla manșa), echipa antrenata de Romica Buia este nevoita sa joace tot in liga IV-a și sezonul urmator. „????????????????ț ????????????????????????????????????!!!…

- Este doliu in literatura internaționala! Un scriitor indragit de iubitorii de carți a murit la doar 33 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu doar cateva ore, de catre reprezentanții editurii unde lucra. Cauza morții sale nu a fost inca dezvaluita.

- Virgil Țanțaș, fost director al Direcției pentru Agricultura Maramureș, a trecut la ceme vesnice. Pe retelele de socializare curg mesajele de condoleante. „Cutremurati in adancul sufletului am aflat cumplita veste a plecarii dintre noi, la cele veșnice a celui ce-a fost ing. Virgil Tintaș, cel care…

- Coca-Cola HBC a fost recunoscuta drept cea mai sustenabila companie care activeaza in țara noastra timp de 6 ani la rand. Șefii companiei vin cu o veste trista pentru romani și anunța ca vor avea loc schimbari care ii vor șoca pe clienți. Coca-Cola, cea mai indragita bautura de romani Coca-Cola este…