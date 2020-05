Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi in Guvernul Ludovic Orban au fost audiati, sambata, intr-o procedura speciala in comisiile parlamentare, 9 dintre acestia primind aviz favorabil, iar 7 - nefavorabil. Astfel, ministrii de la Economie, Cultura, Sport, Afaceri Externe, Fonduri Europene, Aparare, Interne, Transporturi,…

- Biroul Executiv al PNL a aprobat vineri, in unanimitate, lista si programul de guvernare ale Cabinetului Citu, singura modificare in componenta noului Guvern fiind la Ministerul Finantelor. Lista de ministri propusa de premierul desemnat Florin Citu este: * Raluca Turcan - viceprim-ministru * Lucian…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe tema coronavirusului s-a incheiat, miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa o ora de discutii. La sedinta CSAT condusa de presedintele Klaus Iohannis au participat premierul interimar Ludovic Orban, ministrii interimari ai Apararii, Nicolae…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) s-a intrunit, miercuri, pe tema noului coronavirus.UPDATE ora 14.40 Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pe tema coronavirusului a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni. La sedinta CSAT condusa de presedintele Klaus Iohannis participa premierul…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu - ministrul propus al…

- UPDATE – Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu – ministrul…

- Au inceput audierile miniștrilor pentru Cabinetul Orban II. Cițu anunța o ”bomba”: “Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor atat in 2019, cat si in 2020” Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite…

- Incep audierile miniștrilor pentru Cabinetul Orban II. Cițu promite o ”bomba”: “Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor atat in 2019, cat si in 2020” Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite de…