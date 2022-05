Stiri pe aceeasi tema

- Veste bomba in showbizul romanesc. Raluca Badulescu și Florin Stamin divorțeaza, dupa 13 ani de casnicie. Vedeta a vorbit exclusiv pentru Wowbiz despre cauzele separarii dintre ea și fostul ei partener de viața. Ce s-a intamplat intre cei doi. Raluca Badulescu și Florin Stamin divorțeaza Fanii Ralucai…

- Dupa zece ani, casnicia fostei membra a trupei A.S.I.A, Anca Neacșu, a ajuns la final. Ea și soțul ei de origine turca, Serkan Yaman, și-au spus adio iar vedeta a declarat ca va povesti, in curand, ce s-a intamplat.

- In Codul Muncii este specificat ca fiecare angajat are dreptul la zile libere, mai ales cand vine vorba de sarbatorile legale. Numai ca, uneori, fara sa depinda de cineva anume, unele sarbatori legale pica in timpul weekend-ului, zile care oricum, in majoritatea cazurilor sunt libere. Așa se face ca…

- Pasiunea i-a adus pe un drum comun, abilitatea de a gati tot mai bine și de a-i surprinde pe Chefi i-a ajutat sa depașeasca orice bariera. Din numeroși concurenți, 10 pot spune, mandri, ca sunt cei mai buni! In aceasta seara, de la 21:30, mesajul care ii va intampina in bucatarie, le va da fiori: „Ne…

- Ai avut o zi grea, iar acum tot ce vrei este sa uiți de griji și probleme? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cele mai amuzante glume, care te vor face sa razi cu lacrimi. Cele mai tari bancuri din toate timpurile te vor face sa te relaxezi. Iata cum iți poți insenina ziua.

- Nadine a impresionat cu povestea ei de viața, cum a crescut la orfelinat. Acum, vedeta se lauda cu familia frumoasa pe care o are, intr-un interviu pentru revista VIVA! a povestit despre casnicia cu Dragoș Apostolescu, barbatul alaturi de care are și un copil. Vedeta și soțul se cunosc din anul 2000,…

- Vestea ca Bruce Willis sufera de afazie, o boala care afecteaza grav vorbirea, a venit ca un adevarat șoc pentru fanii actorului. Insa dublura lui, Stuart F. Wilson, este afectat in mod direct: ramane fara jobul pe care l-a facut timp de 17 ani.

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, i-a facut o declarație de iubire lui Mario Fresh pe rețelele de socializare. Aflați in vacanța, aceasta a publicat o fotografie emoțioananta alaturi de cateva cuvinte de dragoste.