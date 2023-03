Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 120.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), fondurile totale aprobate in vederea asigurarii de tratament balnear pensionarilor fiind majorate in acest an la 300 de milioane de lei, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii…

- Aproximativ 120.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), fondurile totale aprobate in vederea asigurarii de tratament balnear pensionarilor fiind majorate in acest an la 300 de milioane de lei, a anuntat, miercuri,

- Persoanele fizice care vor sa cumpere vechime in munca pentru a accede la pensia pentru limita de varsta sau cea anticipata o pot face numai pana la data de 31 august. Pana in acest moment, in acets sens, 23.044 de romani au incheiat contracte cu Casa Naționala de Pensii Publice. Citește și: La 19 ani,…

- Bilete de tratament pentru pensionari 2023: cum vor fi acordate acest an. LISTA stațiunilor și detalii pentru beneficiari Peste 60.000 de bilete de tratament vor fi disponibile pentru pensionari in anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Naționala de Pensii Publice. Proiectul privind…

- Casa Nationala de Pensii Publice contracteaza locuri pentru tratament balnear, la inceputul fiecarui an, in limita fondurilor aprobate prin bugetul asigurarilor sociale de stat si repartizeaza biletele de tratament pentru fiecare casa judeteana de pensii in functie de numarul total de potentiali beneficiari…

- N. Dumitrescu Deși taloanele de pensii pentru luna ianuarie 2023, in care a fost evidențiata și majorarea punctului de pensie, au fost tiparite inca de luna trecuta, distribuirea lor, odata cu banii, catre beneficiari, se va face cu o decalare de cateva zile. Anunțul a fost facut, in mod oficial, prin…

- Posta Romana anunța ca pensiile vor fi livrate cu o intarziere in luna ianuarie. Foto: Digi24 Compania Naționala Poșta Romana informeaza ca, in luna ianuarie 2023, distribuirea pensiilor și a drepturilor sociale se va decala cu cateva zile, ca urmare a perioadei sarbatorilor de iarna in care, in conformitate…

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, in luna ianuarie 2023, distribuirea pensiilor si a drepturilor sociale se va decala cu cateva zile, ca urmare a perioadei sarbatorilor de iarna in care, in conformitate cu prevederile Codului Muncii, atat salariatii Casei Nationale de Pensii Publice, cat…